"الزكاة والضريبة والجمارك" تحصد جائزة أفضل مركز اتصال على مستوى العالم

وحققت الهيئة الجائزة الذهبية عن فئة أفضل مركز اتصال موحّد للحملات الخارجية على مستوى العالم كجهة عربية وحيدة، وبعد منافسة مع عدة جهات حكومية وشركات من مختلف أنحاء العالم، من بينها: ألمانيا، بريطانيا، البرتغال، جنوب إفريقيا، أمريكا، كندا، البرازيل، إندونيسيا، وتركيا، حيث تمر عملية التقييم عبر عدة مراحل وفق أعلى المعايير الدولية، ومن خلال محكمين من ذوي الخبرة في مجال خدمة العملاء.