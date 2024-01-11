المملكة وكندا تتفقان على إعادة تبادل الوفود التجارية بعد 5 أعوام من تعليقها

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي: إن الاتحاد وقّع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي- الكندي وتفعيل أعماله، في خطوة إيجابية متزامنة مع انفتاح آفاق العلاقات بين المملكة وكندا، مضيفاً أن المذكرة ستشكل بداية جيدة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين من خلال أنشطته المختلفة، بما يحقق مصلحة قطاعي الأعمال والاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة في الاقتصاديين السعودي والكندي.