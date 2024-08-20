"إغاثي الملك سلمان" يختتم المشروع التدريبي التطوعي للدعم والتمكين والإسعافات بإندونيسيا

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم المشروع التدريبي التطوعي للدعم والتمكين الاقتصادي والإسعافات الأولية المتقدمة في مدينة جاكرتا عاصمة جمهورية إندونيسيا، الذي نفذ خلال الفترة من 12 وحتى 19 أغسطس 2024م، بمشاركة 23 متطوعاً من مختلف التخصصات.
وقدم الفريق التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، دورات تدريبية شملت مجالات الإسعافات الأولية المتقدمة، والخياطة والتطريز، والتمديدات الكهربائية، والتغذية وسلامة الغذاء، وأساسيات صيانة المكيفات، وأساسيات التصوير والمونتاج وصناعة المحتوى، استفاد منها 725 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة على إيجاد البرامج التدريبية الملائمة لتمكين الشباب من إيجاد مصادر دخلهم وتحسين مستواهم المعيشي، فضلاً عن تعزيز جهود التنمية في مختلف الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.