"إغاثي الملك سلمان" يختتم المشروع التدريبي التطوعي للدعم والتمكين والإسعافات بإندونيسيا

وقدم الفريق التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، دورات تدريبية شملت مجالات الإسعافات الأولية المتقدمة، والخياطة والتطريز، والتمديدات الكهربائية، والتغذية وسلامة الغذاء، وأساسيات صيانة المكيفات، وأساسيات التصوير والمونتاج وصناعة المحتوى، استفاد منها 725 فرداً.