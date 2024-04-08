تنطلق ثاني أيام العيد.. "إثراء" يُعايد زوّاره بأكثر من 42 فعالية وعروض أدائية

ومن منطلق التبادل الثقافي وتعزيز الجوانب المعرفية سيكون الزوّار على موعدٍ مع فعالية "العيد حول العالم"، حيث تُتاح الفرصة لهم في استكشاف الطرق العديدة التي تستعد بها الثقافات المختلفة للعيد وتحتفل به، عبر مجموعة من البرامج والتحديات الممتعة التي توظّف عنصر المفاجأة، وعلى غرار ذلك سيجوب الحضور "مدينة العيد"، حيث المنازل التي تم بناؤها بتصاميم متعدّدة مستوحاة من دول من حول العالم؛ لتصبح المدينة في نهاية المطاف رمزاً مرئياً للسعادة تهدف إلى إبراز قوة التعاون والإبداع، إلى جانب الإعلان عن "اللحظة الكبرى" التي يشاركها "إثراء" كل عامٍ مع زوّاره بأنماطٍ تفاعلية مبتكرة.