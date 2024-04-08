تنطلق ثاني أيام العيد.. "إثراء" يُعايد زوّاره بأكثر من 42 فعالية وعروض أدائية

يُطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوّعة احتفالاً بعيد الفطر المبارك، تحت شعار "فطر سعيد"، بدايةً من ثاني أيام العيد ولمدة 3 أيام، حيث ينتظر الزوّار أكثر من 42 فعالية تتنوّع ما بين العروض الحيّة والفنون الأدائية والموسيقية.
يأتي ذلك من منطلق دور "إثراء" في مشاركة أفراد المجتمع بهجة العيد، كما سيعلن المركز "أغنية العيد"، في الوقت الذي سيتمكّن فيه الزوّار من الاستمتاع بتجارب مثرية؛ كالاستماع إلى "حكايات العيد" ومشاهدة "قرية السعادة" و"فوازير العيد"، وغيرها من الفعاليات التي تزدان بها أجندة عيد "إثراء".
وتتضمن الفعاليات كذلك "تحديات المتحف" التي تستمر طيلة فترة الاحتفالات، إلى جانب المسرحية العائلية "قرية السعادة" التي تربط بين فرحة العيد وألفة الأقارب والأصدقاء، في حين تدمج "حكايا العيد" بين بهجة العيد والقيم والمعاني المستوحاة منه عبر قصص مشوّقة مستلهمة من الواقع الاجتماعي وتسرد أحداثاً مختلفة من ذاكرة الماضي مروراً بتفاصيل ذات علاقة بأجواء العيد وزياراته ومبادلة التهاني والتبريكات، في ربط زمني ما بين الماضي والحاضر.
ومن منطلق التبادل الثقافي وتعزيز الجوانب المعرفية سيكون الزوّار على موعدٍ مع فعالية "العيد حول العالم"، حيث تُتاح الفرصة لهم في استكشاف الطرق العديدة التي تستعد بها الثقافات المختلفة للعيد وتحتفل به، عبر مجموعة من البرامج والتحديات الممتعة التي توظّف عنصر المفاجأة، وعلى غرار ذلك سيجوب الحضور "مدينة العيد"، حيث المنازل التي تم بناؤها بتصاميم متعدّدة مستوحاة من دول من حول العالم؛ لتصبح المدينة في نهاية المطاف رمزاً مرئياً للسعادة تهدف إلى إبراز قوة التعاون والإبداع، إلى جانب الإعلان عن "اللحظة الكبرى" التي يشاركها "إثراء" كل عامٍ مع زوّاره بأنماطٍ تفاعلية مبتكرة.
هل يمكن أن نستخدم العلوم لصناعة زينة العيد؟ وهل للفقاعات تفاعلات كيميائية؟ هذا ما سيتعرّف عليه محبو العلوم في معرض الطاقة بـ"إثراء"، من خلال التفاعلات المختلفة وتجارب وعروض حية ممتعة، كما ستتاح فرصة للمشاركة في "استديو الاستدامة" وسط حدائق "إثراء" يتشارك فيها الأطفال مع عائلاتهم؛ ليستكشفوا أنشطة تفاعلية متنوّعة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة ومن الطبيعة نفسها؛ لاستكمال خريطة الطريق إلى مستقبل أخضر مستدام.
ولأن للعيد ثقافة مختلفة سيتمّكن عديدٌ من الأطفال من صناعة قطعة فنية من الفسيفساء تتداخل بها جمالية الألوان، وكما هو متعارفٌ بأن أشهر طرق الاحتفال بالعيد إضاءة الألعاب النارية، لذلك تمّ تخصيص ورشة عمل يستطيع المشاركون صناعة ألعاب نارية آمنة خاصة بهم.
كما ينتظر الزوّار مجموعة من التحديات والألغاز والألعاب التفاعلية داخل مكتبة "إثراء"، علاوةً على إتاحة الفرصة لكتابة رسالة العيد مع تزيين متحف أطفال "إثراء" بزهورٍ مختلفة من جميع أنحاء العالم، وخلال ذلك ينتقل الزوّار بين أنحاء المركز وسط برامج زاخرة ورحلة شيّقة يطلون منها عبر محطات عدة؛ كالمعارض الفنّية، الفنون البصرية والعروض المذهلة، وأنشطة أخرى؛ كأُحجية الورد، العيد في متحف الطفل، حكاية فرح مع كورالا، أغانينا، ومتاهة "إثراء".