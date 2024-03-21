تدشين برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في السويد

واستعرضت السفيرة "الشهوان" -خلال التدشين- جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، وما تقوم به من جهود جبارة في رعاية الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن، ونشر قِيَم الحوار والتسامح والتعايش، ومحاربة الغلو والانحراف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله؛ مؤكدة أهمية دور المراكز الإسلامية في تعميق قيم المواطنة المسؤولة، وتعزيز الأمن الفكري من خلال مقاربات فكرية وثقافية تحافظ على المبادئ الإسلامية الأصيلة، وقِيَم الإسلام الثابتة بما يسهم في نشر الصورة الحقيقية عن الدين الإسلامي وشريعته السمحاء.