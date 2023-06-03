اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تضبط 3000 رتبة ونوط عسكرية بمحلات بالخرج

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة ونائبه، ومتابعة محافظ الخرج على مدى يومين لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.