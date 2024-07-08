غدًا.. "مركز الخليج للأبحاث" ينظم ملتقى الخليج للأبحاث السنوي الـ14 ببريطانيا

تنطلق غدًا الثلاثاء في جامعة كامبريدج ببريطانيا، أعمال ملتقى الخليج للأبحاث في دورته الرابعة عشرة، والذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث خلال الفترة من 9- 11 يوليو 2024، بمشاركة عدد من كبار السياسيين والباحثين من مختلف دول العالم؛ لمناقشة القضايا في المشهد الإقليمي والدولي والتغييرات التي تشهدها منطقة الخليج.