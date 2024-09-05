"منشآت" تطلق أسبوع الإنتاج وصناعة الأفلام بالشراكة مع هيئة الأفلام

وتُقدم خلال الأسبوع العديد من مجالس دعم المنشآت واللقاءات الحضورية والافتراضية وقصص النجاح في المجال؛ بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله القحطاني، ووكيل الشؤون القانونية والأنظمة بوزارة الثقافة عاصم التويجري، إلى جانب وكيل العمليات الاستثمارية بوزارة الاستثمار صالح الخبتي؛ بهدف الإسهام في رفع مستوى المعرفة لدى روّاد الأعمال بما يضمه القطاع من فرص استثمارية متنوعة إلى جانب تقديم الاستشارات والإرشاد وورش العمل لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنتاج والأفلام.