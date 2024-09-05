"منشآت" تطلق أسبوع الإنتاج وصناعة الأفلام بالشراكة مع هيئة الأفلام

تنظّم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" فعاليات "أسبوع الإنتاج وصناعة الأفلام" بالشراكة مع هيئة الأفلام خلال الفترة من 8 -12 سبتمبر الحالي؛ وذلك في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.
ويهدف "أسبوع الإنتاج وصناعة الأفلام" إلى توعية رواد الأعمال بالفرص الاستثمارية في إنتاج وصناعة المحتوى العربي وصناعة الرسوم المتحركة والمؤثرات الصوتية، بالإضافة إلى تعريفهم بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والخاصة والتمويلية الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.
وتُقدم خلال الأسبوع العديد من مجالس دعم المنشآت واللقاءات الحضورية والافتراضية وقصص النجاح في المجال؛ بمشاركة الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله القحطاني، ووكيل الشؤون القانونية والأنظمة بوزارة الثقافة عاصم التويجري، إلى جانب وكيل العمليات الاستثمارية بوزارة الاستثمار صالح الخبتي؛ بهدف الإسهام في رفع مستوى المعرفة لدى روّاد الأعمال بما يضمه القطاع من فرص استثمارية متنوعة إلى جانب تقديم الاستشارات والإرشاد وورش العمل لتعزيز دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنتاج والأفلام.
ويسلط "أسبوع الإنتاج وصناعة الأفلام" الضوء على دور السينما في دعم وتمكين قطاع الأفلام، وكذلك دعم البيئة الإنتاجية في المملكة، وتعزيز بناء وتطوير صناعة المحتوى الاحترافي، ومبادرة هيئة الترفيه في تمكين قطاع الأفلام ودور الجهات التنظيمية في تطوير القطاع وحماية الحقوق القانونية في القطاع.
وتحرص "منشآت" من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، على مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تدعو الراغبين بالاستفادة من فعاليات أسبوع القانون، بالتسجيل عبر الرابط للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.