عشاق الفلك على موعد مع التوأميات.. هذه أفضل أوقات الرصد

في ظاهرة فلكية لافتة، يشهد العالم هذه الأيام تساقط شهب التوأميات، التي تُعد من أغزر الزخّات السنوية، ويمكن رصدها خلال الليالي الجارية، إذ يُتوقّع في الظروف المثالية مشاهدة أكثر من 120 شهابًا في الساعة.
وأوضح رئيس جمعية "نور الفلك" بمنطقة القصيم، عيسى الغفيلي، أن شهب التوأميات تنشط من بداية شهر ديسمبر وحتى ثلثه الأخير، ويمكن رصدها في أي ليلة خلال فترة نشاطها. وسُمِّيت بهذا الاسم نسبةً إلى مجموعة نجوم التوأم، التي تبدو وكأن الشهب تنطلق منها.
وبيّن الغفيلي أن سبب تساقط هذه الشهب يعود إلى تقاطع الأرض مع المسار الغباري للكويكب "فايتون 3200"، حيث تدخل حبيبات الغبار إلى الغلاف الجوي مسببةً خطوطًا ضوئية وكرات نارية بألوان مختلفة.
ومن المتوقع أن تبلغ الظاهرة ذروتها هذا العام في آخر ليل السبت 22 جمادى الآخرة، وحتى فجر الأحد، ويُعد أفضل وقت لرصدها عند الساعة الثانية صباحًا. وتشير التقديرات إلى إمكانية مشاهدة نحو 9 شهب في الساعة من داخل المدن، ونحو 60 شهابًا خارج التجمعات السكانية، فيما قد تصل إلى 90 شهابًا في الساعة في المواقع البعيدة عن التلوث الضوئي.