عشاق الفلك على موعد مع التوأميات.. هذه أفضل أوقات الرصد

ومن المتوقع أن تبلغ الظاهرة ذروتها هذا العام في آخر ليل السبت 22 جمادى الآخرة، وحتى فجر الأحد، ويُعد أفضل وقت لرصدها عند الساعة الثانية صباحًا. وتشير التقديرات إلى إمكانية مشاهدة نحو 9 شهب في الساعة من داخل المدن، ونحو 60 شهابًا خارج التجمعات السكانية، فيما قد تصل إلى 90 شهابًا في الساعة في المواقع البعيدة عن التلوث الضوئي.