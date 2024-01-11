كتلة باردة تؤثر على شمال المملكة وأجزاء من الوسط تنخفض معها درجات الحرارة الأيام القادمة ولا يستبعد تكوّن الصقيع

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تنخفض درجات الحرارة في مناطق: (الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك) بدءًا من يوم الخميس؛ بحيث تكون الصغرى ما بين (2- 6) درجات مئوية، مع احتمالية تكوّن الصقيع في بعض المناطق وطقس شديد البرودة فجرًا في تلك المناطق. أما نهارًا فترتفع درجات الحرارة ولكن تكون الأجواء باردة في مختلف المناطق الشمالية بإذن الله مع طقس صحو بوجه عام.