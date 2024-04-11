"الترفيه" تنظم حفل معايدة لأبناء شهداء الواجب والأيتام في بوليفارد سيتي

واشتمل الحفل على مجموعة من الألعاب الحركية وألعاب الآركيد، إضافة إلى فعاليّات فنية عدة منها: الرسم على الوجه والتلوين، مع تقديم وجبات طعام وحلوى العيد، كما استمتع أبناء الشهداء والأيتام بعرض مسرحي تناولت أحداثه قصصًا عن عادات العيد في الماضي.