وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتي ويتبادلان الآراء حول المستجدات الدولية

حضر اللقاء، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير تركي بن سلطان بن ناصر، مساعد مدير إدارة دول شبه الجزيرة العربية، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.