وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتي ويتبادلان الآراء حول المستجدات الدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مع الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك في مقر وزارة الخارجية الكويتية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقد أقام وزير خارجية دولة الكويت مأدبة غداء تكريماً لوزير الخارجية والوفد المرافق له.
حضر اللقاء، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والأمير تركي بن سلطان بن ناصر، مساعد مدير إدارة دول شبه الجزيرة العربية، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.