بحضور جو بايدن.. "القادري" يحتفي بتخرجه من جامعة هوارد بواشنطن

احتفى المبتعث من جامعة جازان، الطالب أحمد القادري، بتخرجه من كلية الفنون الجميلة من جامعة هوارد بواشنطن، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن .
وقد شارك القادري أثناء دراسته في عدة معارض، منها معرض مستقبل العاصمة، كما تلقى دعوة من قبل منظمة STABLE الفنية لإقامة معرض فني مختص بأعماله.
وتم افتتاح معرضه الخاص الأول في قلب العاصمة الأمريكية واشنطن .
وتلقت جامعة هوارد دعوة تحمل اسم القادري لافتتاح معرض فني خاص من جامعة ليفربول في بريطانيا، وإقامة ندوة لتخصص التصوير السيكولوجي في التخصص.
ورفع القادري شكره وتقديره لجامعة جازان والملحقية الثقافية على الدعم المقدم له طيلة مشواره الدراسي.