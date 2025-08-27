مركز السكري والغدد الصماء بمستشفى ينبع العام يحصل على اعتماد وزارة الصحة كمركز تخصصي

وسيوفر المركز خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لمرضى السكري والغدد الصماء، من خلال كوادر طبية مؤهلة وأجهزة حديثة تدعم خطط العلاج والمتابعة الدورية، إضافة إلى البرامج التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته، وأهمية الالتزام بالأنماط الصحية السليمة.