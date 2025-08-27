مركز السكري والغدد الصماء بمستشفى ينبع العام يحصل على اعتماد وزارة الصحة كمركز تخصصي

حصل مركز السكري والغدد الصماء بمستشفى ينبع العام، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، على اعتماد الإدارة العامة لشؤون المراكز المتخصصة بوزارة الصحة كمركز تخصصي، وذلك بعد استيفائه جميع المعايير والاشتراطات اللازمة.
ويأتي هذا الاعتماد ضمن جهود تجمع المدينة المنورة الصحي للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المتخصصة، وتقديم رعاية شاملة ومتكاملة لمرضى السكري والغدد الصماء، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.
وسيوفر المركز خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لمرضى السكري والغدد الصماء، من خلال كوادر طبية مؤهلة وأجهزة حديثة تدعم خطط العلاج والمتابعة الدورية، إضافة إلى البرامج التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته، وأهمية الالتزام بالأنماط الصحية السليمة.
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا الاعتماد يجسّد التزام مستشفى ينبع العام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويعزز مكانته كمرفق صحي قادر على تلبية احتياجات المرضى وتقديم خدمات متقدمة تسهم في تحسين المخرجات الصحية.