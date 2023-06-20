خلال معرض باريس الجوي.. معرض الدفاع العالمي 2024 يكشف زيادة الاهتمام بحجز مساحات الأجنحة

وكشف عن إضافة قاعة ثالثة جديدة لتصل مساحة العرض إلى 47 ألف متر مربع لتلبية الطلب المتزايد، وأضاف: "على الرغم من هذه الزيادة، ومع بقاء أكثر من سبعة أشهر، تم بيع 92% من المساحة المتاحة بالفعل، كما تم تعزيز الحجوزات من قبل الدول التي تشارك في معرض الدفاع العالمي لأول مرة، بما في ذلك البحرين، والدنمارك، والكويت، وسلطنة عمان، وتركيا".