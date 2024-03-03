نيابة عن وزير الدفاع.. رئيس هيئة الأركان العامة يشهد اختتام مناورات "سيف السلام 12" بالمنطقة الشمالية

بعد ذلك، عبَّر الفريق الرويلي في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، عن سعادته وفخره بما شاهده من احترافية وتنسيق وحضور فاعل من جميع الجهات العسكرية وأذرع القوة الوطنية المشاركة في جميع مراحل التمرين، بدءًا من التخطيط ثم التنفيذ المتزامن وصولًا إلى الختام، عادًا هذا التمرين من التمارين الكبرى التي تنفذها القوات المسلحة بمشاركة القوات العسكرية وأدوات القوة الوطنية في مناطق متعددة من المملكة في مختلف الأبعاد برًا وجوًا وبحرًا، وفي البعد السيبراني، بالإضافة إلى عمليات المعلومات، والعمليات العسكرية المدنية، للتعامل مع سيناريوهات متعددة ومستويات تهديد مختلفة.