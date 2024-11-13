"المعرفة الاقتصادية" تُسلط الضوء على مشروعاتها خلال "سيتي سكيب"

كما جرى على هامش المعرض، توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع صندوق التنمية العقارية، فيما يتعلق بالمشاريع السكنية بمدينة المعرفة الاقتصادية. وقال الرئيس التنفيذي في مدينة المعرفة الاقتصادية محمد بن عبدالحميد آل الشيخ مبارك:" تكتسب مشاركة مدينة المعرفة الاقتصادية في معرض سيتي سكيب العالمي، أهمية خاصة انطلاقًا من مكانة هذا الحدث، الذي أخذ منذ انطلاقته العام الماضي، موقعه بجدارة في مصافّ المعارض الدولية، كما أن نسخته الثانية لهذا العام تجسّد شعار المعرض "مستقبل الحياة"، بكل تفاصيلها.