فريدة من نوعها.. "كاوست" تطلق مبادرة عالمية لاعتماد حلول ميكروبية لمواجهة أزمة المناخ

وأوضحت البروفيسورة "راكيل بيكسوتو"، وهي المؤلفة الرئيسية للورقة البحثية التي شارك في إعدادها 18 عالمًا من 24 جمعية ومؤسسة علمية متخصصة في الأحياء الدقيقة؛ أن المنشورات العلمية التي تُنشر في مجالات متعددة هي حالة نادرة للغاية، ونحن كعلماء ومؤلفين نعتقد أن أزمة المناخ تمثل القضية الأكثر إلحاحًا في عصرنا؛ مما يستدعي إطلاق إنذار من خلال العديد من القنوات الأكاديمية".