تطبيقات المشروعات السياحية تتجه لاستخدام الذكاء الاصطناعي بنسبة 40% خلال العام القادم

وتشير التوقعات إلى أنه بحلول العام 2024، فإن 40% من تطبيقات قطاع المشاريع وخاصة المشروعات السياحية؛ سوف تحتوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي التحاوري؛ وهو ما يمثل ارتفاعًا عن معدل لم يتجاوز 5% في العام 2020.