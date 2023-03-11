أمير نجران: يحق لنا أن نتباهى بالعيش تحت عَلَم وراية التوحيد

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، باسم أهالي ومسؤولي المنطقة، وباسمه، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة يوم العلَم.
وأكد أن الأمر الملكي الكريم بأن يكون هناك يوم خاص بالعَلَم كل عام، باسم "يوم العلم"؛ يؤكد حكمة القيادة ونهجها المتين في ترسيخ الاعتزاز بثوابتنا وقيمنا الوطنية، وإبراز ما تتميز به المملكة بين دول العالم أجمع في الأسس التي قامت عليها.
وقال أمير منطقة نجران في تصريح بهذه المناسبة: "ونحن نسطر هذه الكلمات في أول يوم للعَلَم؛ يحق لنا أن نتباهى ونفخر بين العالم أننا نعيش تحت علَم وراية التوحيد الذي يبقى ثابتًا شامخًا دون تنكيس بين أعلام دول العالم كلها، مهما كانت الظروف والأحداث، وأننا نعيش تحت راية تأسيس هذه الدولة المباركة، نحيا ونموت دونها".
ودعا في ختام تصريحه -المولى عز وجل- أن يحفظ لهذا الوطن قيادته ورايته وشعبه الأبي العظيم، وأن يُديم عليه الأمن والخير والنعيم.