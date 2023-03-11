أمير نجران: يحق لنا أن نتباهى بالعيش تحت عَلَم وراية التوحيد

وقال أمير منطقة نجران في تصريح بهذه المناسبة: "ونحن نسطر هذه الكلمات في أول يوم للعَلَم؛ يحق لنا أن نتباهى ونفخر بين العالم أننا نعيش تحت علَم وراية التوحيد الذي يبقى ثابتًا شامخًا دون تنكيس بين أعلام دول العالم كلها، مهما كانت الظروف والأحداث، وأننا نعيش تحت راية تأسيس هذه الدولة المباركة، نحيا ونموت دونها".