رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن

أشاد رئيس الشؤون الدينية التركي الدكتور علي أرباش، بالخدمات التي قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية في المشاعر المقدسة وفي الحرمين الشريفين، لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام بكل يسر وسهولة وأمان.
وقدم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على حرصهما الكامل على توفير مظلة الأمن والأمان والراحة والاستقرار لقوافل الحجيج ليؤدوا مناسكهم وعبادتهم في راحة واطمئنان، مقدرًا في ذات الوقت جهود وزير الحج والعمرة وكافة القائمين على خدمة الحجاج الأتراك.
وأعرب عن شكره لشركة الرفادة التابعة "لحجاج تركيا"؛ لما قدمته من خدمات للحجاج الأتراك، التي وصفها بالخدمة المتميزة، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يكون مبروراً.