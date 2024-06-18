رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن

وأعرب عن شكره لشركة الرفادة التابعة "لحجاج تركيا"؛ لما قدمته من خدمات للحجاج الأتراك، التي وصفها بالخدمة المتميزة، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يكون مبروراً.