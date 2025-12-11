ملاعب مكة تحفّز الشباب على الرياضة وتكشف المواهب
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرياضة المجتمعية، تشهد مكة المكرمة خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالمرافق الرياضية المخصصة للشباب، ضمن مساعٍ تهدف إلى دعم النشاط البدني وتوفير بيئة آمنة ومتطورة لممارسة مختلف الألعاب الرياضية.
وتبرز الملاعب الرياضية المنتشرة في عدد من أحياء العاصمة المقدسة كوجهات مفضلة للشباب، لما توفره من مساحات مناسبة لممارسة الرياضات الجماعية والفردية. كما تستقطب هذه الملاعب فئات واسعة من الممارسين والهواة، عبر توفيرها فرصًا للتدريب، وتنمية المهارات، وتعزيز اللياقة البدنية، في ظل حضور مجتمعي يُسهم في خلق بيئة تنافسية إيجابية.
وتعزّز هذه التجمعات الرياضية من قيم التعاون والانضباط والروح الرياضية بين المشاركين، ما ينعكس إيجابًا على سلوكهم وتفاعلهم الاجتماعي.
وتعمل أمانة العاصمة المقدسة على تطوير البنية التحتية الرياضية من خلال تهيئة الملاعب بالعشب المناسب، وتوفير الإضاءة والمرافق الخدمية الأساسية، إلى جانب تنظيم فعاليات رياضية تستهدف مختلف الفئات العمرية.
وأكد عدد من مرتادي هذه الملاعب أن قربها من الأحياء السكنية سهّل عليهم ممارسة الرياضة بانتظام، مع توفر ملاعب لكرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة، بالإضافة إلى مسارات مخصصة للجري والمشي.
وأوضحت الأمانة أنها قامت بتهيئة 184 ملعبًا بمساحة إجمالية بلغت 13,860 مترًا مربعًا، إضافة إلى إنشاء 11 ممرًا للمشاة بطول 36,560 مترًا طوليًا، شملت ملاعب متنوعة وممرات صُممت وفق أحدث المعايير الهندسية والجمالية لتلبية احتياجات السكان، وذلك ضمن خطتها لأنسنة مكة المكرمة.
وتمتد هذه المرافق في مختلف أحياء العاصمة المقدسة ومخططاتها السكنية ومحافظاتها، مع تنفيذ أعمال صيانة دورية على مدار العام.
وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية شاملة تستهدف مواكبة النمو العمراني، وتعزيز المشروعات البيئية والترفيهية، والحفاظ على المرافق العامة وتطويرها، بما يسهم في إبراز صورة حضارية متجددة، انسجامًا مع برامج أنسنة المدن وجودة الحياة.
ويرى مختصون في الشأن الرياضي أن الاستثمار في البنية التحتية يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية لرفع معدل النشاط البدني، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير خيارات ترفيهية ورياضية آمنة للشباب، مؤكدين أن هذه الملاعب تُعد منصات مهمة لاكتشاف المواهب، وتمكين الناشئين من تطوير قدراتهم والمنافسة في البطولات المحلية والإقليمية.
ومع استمرار تطوير المرافق الرياضية في مكة المكرمة، يتطلع الشباب إلى مزيد من البرامج التدريبية والبطولات المجتمعية التي تعزز حضور الرياضة في حياتهم، وتسهم في بناء مجتمع صحي ونشط يواكب التحولات التنموية التي تشهدها المملكة.