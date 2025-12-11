ملاعب مكة تحفّز الشباب على الرياضة وتكشف المواهب

وتبرز الملاعب الرياضية المنتشرة في عدد من أحياء العاصمة المقدسة كوجهات مفضلة للشباب، لما توفره من مساحات مناسبة لممارسة الرياضات الجماعية والفردية. كما تستقطب هذه الملاعب فئات واسعة من الممارسين والهواة، عبر توفيرها فرصًا للتدريب، وتنمية المهارات، وتعزيز اللياقة البدنية، في ظل حضور مجتمعي يُسهم في خلق بيئة تنافسية إيجابية.