يستعرض أحدث مشاريعها.. "شمول" تشارك بجناح مميز في معرض "سيتي سكيب" العالمي بالرياض

ومن المتوقع أن يصبح "الأڤنيوز- الرياض" أحد أبرز العلامات الاستثمارية والتجارية في الشرق الأوسط؛ حيث سيتضمن 9 مناطق تسوق، وأكثر من 19 صالة سينما، بالإضافة إلى 5 أبراج، وسيضم البرج الأول مكاتب، والثاني فندق والدروف أستوريا (أحد العلامات الفندقية الفاخرة من هيلتون)، والثالث شقق سكنية فاخرة؛ بينما سيتضمن البرجان الرابع والخامس فندقيْ كانوبي وكونراد من علامات هيلتون، بالإضافة إلى عيادات طبية ومواقف سيارات تتسع لنحو أكثر من 15 ألف مركبة؛ مما سيجعله الوجهة المثلى للتسوق والترفيه والإقامة في المملكة العربية السعودية.