يستعرض أحدث مشاريعها.. "شمول" تشارك بجناح مميز في معرض "سيتي سكيب" العالمي بالرياض

تشارك شركة "شمول" القابضة في معرض سيتي سكيب العالمي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر، بجناح متكامل ومتميز يستعرض أحدث المشاريع الضخمة التي يجري العمل على تشييدها في المملكة.
وعبّرت شركة "شمول" عن اعتزازها بالمشاركة في المعرض، الذي يحتفي بالقطاع العقاري؛ مؤكدة سعيها إلى تعريف العالم بإنجازاتها في مجال مشاريع التطوير ونظرتها الاستراتيجية من خلال مشروعاتها العقارية الفريدة والمبتكرة ذات الخصائص والمواصفات العالمية.
وتستعرض "شمول" في المعرض أحدث مشاريعها في قطاع التطوير العقاري والترفيهي والسياحي في المملكة العربية السعودية؛ حيث تشمل محفظتها حاليًا مشروعا "الأﭬنيوز- الرياض" و"الأڤنيوز- الخبر" اللذان يجري العمل على تشييدهما".
ويُعد "الأﭬنيوز- الرياض" أحد أهم المشاريع العقارية الضخمة التي تتولى شركة "شمول" تطويرها في مدينة الرياض؛ حيث تبلغ قيمة المشروع أكثر من 16 مليار ريال.
ويتميز مشروع "الأڤنيوز- الرياض" بموقع استراتيجي متميز في قلب المملكة العربية السعودية، في شمال مدينة الرياض؛ حيث يطل على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك فهد، كما يمتد على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 398.269 مترًا مربعًا.
ومن المتوقع أن يصبح "الأڤنيوز- الرياض" أحد أبرز العلامات الاستثمارية والتجارية في الشرق الأوسط؛ حيث سيتضمن 9 مناطق تسوق، وأكثر من 19 صالة سينما، بالإضافة إلى 5 أبراج، وسيضم البرج الأول مكاتب، والثاني فندق والدروف أستوريا (أحد العلامات الفندقية الفاخرة من هيلتون)، والثالث شقق سكنية فاخرة؛ بينما سيتضمن البرجان الرابع والخامس فندقيْ كانوبي وكونراد من علامات هيلتون، بالإضافة إلى عيادات طبية ومواقف سيارات تتسع لنحو أكثر من 15 ألف مركبة؛ مما سيجعله الوجهة المثلى للتسوق والترفيه والإقامة في المملكة العربية السعودية.
وسيعكس "الأڤنيوز- الرياض" العمارة السلمانية التي تتسم بطراز معماري يجسد الأصالة والحداثة، بتصميم مستلهم ويحاكي الماضي بقوالب تطويرية متجددة؛ ليعكس وجوده في قلب نجد بالرياض، كما سيتميز بتصاميم حديثة داخل المجمع وعناصر مستدامة وخضراء تحاكي رؤية المملكة العربية السعودية.
يقع مشروع "الأڤنيوز- الخبر" في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وبالتحديد في مدينة الخبر في الركن الشمالي الغربي من تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الأمير سلطان، ويمتد على مساحة واسعة قابلة للتأجير تبلغ 168.532 متر مربع.
وسيضم "الأڤنيوز- الخبر" 8 مناطق تسوق، ومساحات خاصة للترفيه و10 صالات سينما، بالإضافة إلى برجين؛ حيث سيضم البرج الأول فندق فور سيزونز، والثاني فندق كانوبي أحد علامات هيلتون، بالإضافة إلى مكاتب وقاعات مؤتمرات، ومواقف سيارات تتسع لنحو أكثر من 6 آلاف مركبة.
وسيتميز "الأڤنيوز- الخبر" بتصاميم حديثة وعناصر تعكس طبيعة المنطقة الشرقية بأفضل المعايير للحفاظ على البيئة والطاقة، وتشمل عناصر الاستدامة لتحاكي رؤية المملكة.
جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يُعقد فيها معرض سيتي سكيب العالمي في مدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وشركة تحالف، ويقدم المعرض فرصة مميزة للشركات والمستثمرين والمهتمين في القطاع العقاري؛ للاطلاع على أحدث التطورات والمفاهيم الجديدة والرائدة في عالم العقارات.
تم تأسيس شركة شمول القابضة في عام 2014 من خلال شراكة سعودية كويتية بين 3 شركات عملاقة وهي شركة المباني ومجموعة الفوزان ومجموعة الشايع، وتستند هذه الشراكة على الخبرة الواسعة للشركاء في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
ومنذ تأسيس "شمول" تضمنت خطط الشركة عددًا من المشاريع التي تم تصميمها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية، لتحقق بدورها أهداف المستثمرين، ودعم خطط صناع القرار للتنمية في المملكة العربية السعودية، والإسهام في النمو القومي من خلال خلق فرص وظيفية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تعزيز السياحة والخدمات والتجزئة.