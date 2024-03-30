الرئيس اليمني يمنح "وسام الشجاعة" لـ"مسام" و"البرنامج الوطنى"

وأضاف القصيبي: أن مشروع "مسام" تمكّن منذ بدء أعماله وحتى اليوم من تطهير "55,390,882" مترًا مربعًا، وانتزاع "436,376" لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، بينها "6,494" لغمًا مضادًّا للأفراد، و"143,951" لغمًا مضادًّا للدبابات، و"277,920" ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى "8,011" عبوة ناسفة، مؤكّدًا العزمَ على مواصلة العمل في أداء الرسالة الإنسانية "حياة بلا ألغام".