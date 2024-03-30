الرئيس اليمني يمنح "وسام الشجاعة" لـ"مسام" و"البرنامج الوطنى"

كرّم الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية اليمنية؛ مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ممثّلًا في مديره العام أسامة بن يوسف القصيبي، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ممثلًا في مديره العام العميد الركن أمين العقيلي، بتقليدهما وسامي الشجاعة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر في 26 يونيو 2023، قرارين بمنح مشروع "مسام"، والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام؛ وسامي الشجاعة؛ اعتزازًا وعرفانًا بدورهما في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والمواد والذخائر غير المنفجرة التي زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتقديرًا وتخليدًا لتضحيات شهدائهما الأبرار من أجل سلامة الشعب اليمني، وأجياله المقبلة.
فيما أعرب أسامة القصيبي مدير عام مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية اليمنية؛ على ما حظي به مشروع "مسام" من تكريم.
وقال في تصريح صحفي: "باسمي ونيابة عن كافة منسوبي مشروع "مسام"؛ نهدي هذا التكريم إلى حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد الأمين، أيدهما الله، على ما قدمته من دعم ومساندة لليمن الشقيق من خلال العديد من المشروعات الإنسانية التي خفّفت معاناة الشعب اليمني من المآسي التي تسببت فيها الميليشيا الحوثية".
وأضاف القصيبي: أن مشروع "مسام" تمكّن منذ بدء أعماله وحتى اليوم من تطهير "55,390,882" مترًا مربعًا، وانتزاع "436,376" لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، بينها "6,494" لغمًا مضادًّا للأفراد، و"143,951" لغمًا مضادًّا للدبابات، و"277,920" ذخيرة غير منفجرة، إضافة إلى "8,011" عبوة ناسفة، مؤكّدًا العزمَ على مواصلة العمل في أداء الرسالة الإنسانية "حياة بلا ألغام".
واستشهد على مدى السنوات الماضية 33 شخصًا من العاملين في المشروع، فيما أصيب نحو 47 آخرون بإصابات متفاوتة أثناء قيامهم بمهام نزع الألغام والعبوات الناسفة.
وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "إن البرنامج نزع وأزال أكثر من "800" ألف لغم من ألغام الميليشيات الإرهابية ومخلفات الحرب، ليصل إجمالي الألغام والمواد غير المنفجرة المنزوعة في البلاد عبر فرق البرنامج والشركاء في المشروع السعودي؛ إلى أكثر من مليون و250 ألفًا منذ العام 2015".
حضر مراسمَ التكريم مديرُ مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومدير مكتب القائد الأعلى اللواء الركن أحمد العقيلي، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن صالح المقالح.
كما حضر التكريمَ المديرُ التنفيذي للبرنامج الوطني لنزع الألغام العميد هيثم حلبوب، ومساعد مدير عام مشروع "مسام" قاسم بن محمد الدوسري، وعدد من مسؤولي المشروع.