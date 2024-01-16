سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الفنان التشكيلي هشام بنجابي

قدم المستشارُ الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، خالصَ التعازي والمواساة لأسرة الفنان التشكيلي هشام بنجابي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الاثنين.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن الراحل "شخصية استثنائية في مجال الثقافة والفن التشكيلي الوطني. وقال سموّه: عرفته لنحو 40 عامًا، وسنفتقد تواجده في مرسمه بجدة التاريخية الذي كنت أتمتع بزيارته". متمنّيًا أن يتم تكريم الراحل؛ لما قدمه للساحة الوطنية من أعمال جليلة.
وكانت جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة قد نعت الفنان التشكيلي هشام بنجابي، رحمه الله، والذي وافتْه المنية مساء أمس الاثنين، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد معاناة مع المرض.