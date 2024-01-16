سلطان بن سلمان يعزي في وفاة الفنان التشكيلي هشام بنجابي

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن الراحل "شخصية استثنائية في مجال الثقافة والفن التشكيلي الوطني. وقال سموّه: عرفته لنحو 40 عامًا، وسنفتقد تواجده في مرسمه بجدة التاريخية الذي كنت أتمتع بزيارته". متمنّيًا أن يتم تكريم الراحل؛ لما قدمه للساحة الوطنية من أعمال جليلة.