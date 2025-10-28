وزير العدل يوجّه بإطلاق الإصدار الثاني من منصة "تراضي"

ويستهدف الإصدار الثاني من منصة "تراضي" تنفيذ حزمة من التحسينات التطويرية، تسهم في تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمات وإجراءات المصالحة، من خلال تعزيز الشفافية والموثوقية في بيئة رقمية آمنة، وبما ينعكس على رفع كفاءة تقديم الخدمة، وتحسين تجربة المستفيد، وزيادة مستويات الرضا.