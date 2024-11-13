"محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم

وقد تمَّ تسليم شهادة موسوعة جينيس للأستاذ عبد الله الحبيب، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الوطني، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس التزام "محمد الحبيب العقارية" بتقديم مشاريع مبتكرة تدعم تطلعات المملكة. مبينًا أن تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة التنسيق الفعَّال والجهود الحثيثة بين فرق العمل المختلفة والجهات الحكومية، مما يؤكد قوة وصلابة السوق في سلاسل الإمداد، بالإضافة لخبرة الشركة الطويلة في مجال التطوير العقاري، وسعيها الدائم لتحقيق الريادة والتميُّز في كل ما تقدمه.