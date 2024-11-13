"محمد الحبيب العقارية" تدخل موسوعة جينيس بأكبر صبَّةٍ خرسانيةٍ في العالم

حققت شركة "محمد بن عبد العزيز الحبيب وشركاؤه للإستثمار العقاري"، إنجازًا عالميًّا جديدًا بحصولها على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تنفيذ أكبر صبَّة خرسانية متصلة في العالم، ضمن مشروع "كحيل" الضخم في المملكة.
وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز المتميّز خلال حفل خاص أُقيم ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض في 13 نوفمبر 2024؛ حيث عرضت الشركة فيلمًا وثائقيًّا لمراحل تنفيذ الصبَّة الضخمة.
وقد تمَّ تسليم شهادة موسوعة جينيس للأستاذ عبد الله الحبيب، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي أعرب عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الوطني، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يعكس التزام "محمد الحبيب العقارية" بتقديم مشاريع مبتكرة تدعم تطلعات المملكة. مبينًا أن تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة التنسيق الفعَّال والجهود الحثيثة بين فرق العمل المختلفة والجهات الحكومية، مما يؤكد قوة وصلابة السوق في سلاسل الإمداد، بالإضافة لخبرة الشركة الطويلة في مجال التطوير العقاري، وسعيها الدائم لتحقيق الريادة والتميُّز في كل ما تقدمه.
وأكد الحبيب أن الشركة ستواصل مسيرتها لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، مشدِّدًا على التزامها بتطوير مشاريع تُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
بدوره، بيَّن المهندس منصور العتيبي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "محمد الحبيب العقارية"، أن عملية الصبّ، التي بدأت في عام 2024، استمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة؛ بهدف تحطيم الرقم القياسي السابق البالغ 32 ألف متر مكعب من الخرسانة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 70 ألف متر مكعب، بمشاركة 9 آلاف عامل، و13 ألف خلاط، بالإضافة إلى 87 مضخة، و6500 شاحنة تدخل المشروع من مدخلٍ واحدٍ فقط، في إنجاز يُعدُّ من الأبرز على صعيد القطاع العقاري بالمملكة.
وقد حصل مشروع "كحيل" مؤخراً على جائزتَين دوليتَين من "الجوائز العربية التابعة لمنظمة “International Property Awards" لعام 2024، هما جائزة "تطوير المشاريع متعددة الخدمات" وجائزة "التطوير السكني"؛ ما يعكس جودة المشروع وتميُّزه.
الجدير بالذكر أن مشروع "كحيل" يمتد على مساحة 96,833 مترًا مربعًا، ويُعدُّ من المشاريع الرائدة التي تُعزِّز حضور المملكة على الساحة العالمية. ويضم "كحيل" 1,492 وحدةً سكنيةً متنوِّعة ويوفر تجربة معيشية متكاملة عبر مجموعةٍ من المرافق التي تشمل: حديقةٌ داخلية، مسجد، نادٍ رياضي، وسوبر ماركت، إلى جانب مسارات مشي، وحدائق تبلغ مساحتها 30,000 متر مربع، ليجمع بذلك رفاهية السكن الراقي والمريح في مكان واحد.