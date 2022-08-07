هنا تجتمع الغيوم مع الجبال.. "عسير" باتت أيقونة السياحة والطبيعة والتراث

ويمكن للزوار تنظيم زياراتهم السياحية إلى منطقة عسير واستكشاف تجاربها المُبهرة بكل يسر وسهولة، من خلال منصات (روح السعودية)، التي تعرض كافة الأنشطة والتجارب المتنوعة التي تتميز بها المنطقة، كما يوفر موقع "روح السعودية" (visitsaudi.com) حجز تذاكر مختلف الفعاليات التي تشهدها المنطقة خلال برنامج صيف السعودية "جوي وأجوائي"، كما يقدم للسياح والزوار كافة المعلومات والخدمات على مدار الساعة عبر منصاتها المختلفة الناطقة بثمان لغات، بالإضافة إلى إمكانية الحجز والتواصل مع مقدمي الخدمة، إلى جانب مركز العناية بالسياح (930) الذي يعمل على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والملاحظات.