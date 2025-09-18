بالفيديو .. رئيس علماء باكستان يشيد بالاتفاقية الدفاعية مع السعودية و يؤكد لـ"سبق" : توحيد الحدود والمصير السعودي-الباكستاني

وأكد الأشرفي حرص البلدين على السعي إلى السلام والأمن ورفض الظلم والعدوان، مشدداً على دعم الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار إلى أن السعودية تقود رؤية لحل الدولتين، مع التأكيد على استعداد البلدين للدفاع المشترك إذا تعرضت أي منهما للاعتداء.