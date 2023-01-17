"الصداقة البرلمانية".. "الشورى" يعقد اجتماعاً مع السفير المجري لدى المملكة

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المجرية في مجلس الشورى بالرياض، اجتماعاً مع سفير جمهورية المجر لدى المملكة بالاش شلماسي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القنّاص، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة وجمهورية المجر وتعزيزها ودعمها في شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تصبُّ في تعزيز العلاقات وبخاصةٍ العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان المجري.
يذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدرٍ من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.