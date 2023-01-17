"الصداقة البرلمانية".. "الشورى" يعقد اجتماعاً مع السفير المجري لدى المملكة

يذكر أنَّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدرٍ من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.