27 فرصة عقارية بمزاد أصول المدينة

تعلن مؤسسة موسى محمد الحيدري للمزادات العقارية بإشراف مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) عن إقامة مزاد "أصول المدينة" إلكترونياً عبر منصة مباشر للمزادات ، يبدأ يوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 الساعة 12 ظهراً ، وينتهي يوم الأحد 31 أغسطس 2025 مابين الساعة 5:00 -10 مساءً.
يعرض المزاد فرص استثمارية متعددة لمجموعة من العقارات المميزة في المدينة المنورة وتتكون من 27 عقار متنوعة مابين :
10 أراضٍ سكنية تجارية في حي العصبة ، الدويخلة ، حي الدفاع والطيران ، وفي حي بني حارثة ، بمساحات متفاوتة بين 2499.86 و 800 م2
و 9 أراضٍ سكنية أخرى في حي الشهداء ، الفيصلية ، وحي الدفاع والطيران وفي حي عين الخيف بمساحات تتراوح بين 360 و 936.40 م٢
عمارة سكنية في الحرة الشرقية بمساحة 679.76 م2
وأخرى سكنية تجارية في الفقرة بمساحة 970.62 م2
و 4 وحدات عقارية في العزيزية مخطط الأمانة ، اثنان منهما متطابقتان مساحة كل منهما 152.92 م2 والثالثة بمساحة 161.92 م2 والرابعة بمساحة 164.22 م2
- ومن قرية المسيجيد ببدر :
مبنى سكني بمساحة 227 م2
مبنى سكني بمساحة 64 م2
يعتبر المزاد فرصة ذهبية لك انضم إلى صفوة المستثمرين في المدينة المنورة التي تستقبل ملايين الزوار سنويًا، وتزدهر يومًا بعد يوم بمشاريع تطويرية متسارعة، يتحوّل فيها العقار إلى استثمارٍ يحمل بُعدًا روحيًا واقتصاديًا في آنٍ واحد ، إنها مدينة لا يشبهها مكان .
كما ترحب مؤسسة موسى محمد الحيدري للمزادات العقارية بجميع الإستفسارات من خلال التواصل على : 0530319444 – 0530501444