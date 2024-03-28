انطلاق أعمال جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة والصين

وشهد الحفل إلقاء كلمة لرئيس جامعة بكين السيد جونغ تشي خوانغ، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر، إلى جانب كلمة الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور عبدالمحسن بن سالم العقيلي، تضمّنت في عمومها التأكيد على أهمية جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، ودورها في تعزيز العلاقات الحضارية والثقافية بين البلدين الصديقين، وخدمة المعرفة الإنسانية عموماً.