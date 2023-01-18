نيران أسعار التأمين.. تساؤلات وقلق نقلته "سبق" و"العيسى": هذه أسباب الارتفاع

وواصل: "يمكن السيطرة على الارتفاع الحالي بعدة طرق؛ منها أولًا تفعيل إلزامية التأمين؛ حيث لا يزال حتى الآن عدد المركبات المؤمّن عليها حوالي 50٪؜ فقط من إجمالي المركبات الموجودة في السوق؛ وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين (12 شهرًا) ورخصة السير (3 سنوات)".