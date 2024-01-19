مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ "أربعيني" عانى من جلطة رئوية مزدوجة وفشل بالقلب خلال "60" دقيقة

ووصل المريض إلى الطوارئ وهو بحالة غير مستقرة، ويعاني من حزمة أعراض حادة أبرزها ضيق شديد في التنفس مع خفقان وتسارع في النبض بلغ "130"، بالإضافة إلى فقدان للوعي، وأظهر التقييم الطبي الأولي للحالة تسارعاً في النبض وفي معدل التنفس، مع إنخفاض نسبة الأكسجين بالدم، ما دفع الفريق الطبي المعالج إلى تشخيص الحالة مبدئياً بجلطة رئوية حادة، حيث تم البدء بإعطاء مسيلات الدم، ومضادات تخثر الدم كعلاج أولي، مع استمرار الفحوصات المخبرية الدقيقة والإستقصاءات الشعاعية التي بينت لاحقاً وجود "انسداد رئوي" مزدوج، مع فشل بالجانب الأيمن من القلب.