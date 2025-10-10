اختتام "Saudi Elenex 2025".. مستقبل الطاقة في قلب العاصمة

ويُذكر أن شركة معارض الرياض المحدودة تستعد لإطلاق المعرض الزراعي السعودي 2025 في نسخته الثانية والأربعين، خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر المقبل، بمشاركة 438 عارضًا من 35 دولة، على مساحة عرض تتجاوز 26,470 مترًا مربعًا، تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة.