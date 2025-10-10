اختتام "Saudi Elenex 2025".. مستقبل الطاقة في قلب العاصمة

اختُتمت في العاصمة الرياض فعاليات الدورة السادسة والعشرين من المعرض السعودي للكهرباء والطاقة والتكييف والإنارة والأجهزة المنزلية "Saudi Elenex 2025"، الذي استمر ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والدولية، وحضور نخبة من الخبراء والمختصين وصُنّاع القرار في مجالات الكهرباء والطاقة والتقنيات الكهروميكانيكية والطاقة المتجددة.
وأُقيم المعرض تحت رعاية الأمير سعود بن تركي بن فيصل، رئيس مجلس إدارة شركة معارض الرياض المحدودة، وشهد حضورًا مميزًا لممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث استعرض المشاركون أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الطاقة النظيفة والمباني الذكية والمصانع المستدامة، إلى جانب الابتكارات في أنظمة التكييف والإنارة والطاقة الشمسية وتقنيات المياه.
وتخللت الحدث جلسات مؤتمر "مستقبل الطاقة والحلول الكهروميكانيكية 2025"، الذي ناقش – عبر ست جلسات متخصصة – موضوعات متعددة، أبرزها الطاقات البديلة في المدن الذكية، ودور الطاقة المتجددة في المشاريع الوطنية الكبرى مثل نيوم وينبع، إضافة إلى الحلول الكهروميكانيكية للمباني وتجارب ناجحة في خفض استهلاك الطاقة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة من خلال تقنيات المصانع الذكية والتوأم الرقمي.
كما تناولت الجلسات تطور تقنيات الإضاءة الذكية ودورها في التحول الرقمي للمدن وتحقيق الاستدامة، واستعرضت أنظمة التبريد والتكييف (HVAC) وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأعطال وتحسين جودة الهواء.
وسلّطت النقاشات الضوء على مشاريع معمارية سعودية بارزة استخدمت الإضاءة كعنصرٍ يعزز الهوية المحلية في التصميم العمراني، ضمن توجهٍ وطني يجمع بين الجمال والاستدامة، ويترجم طموح المملكة في بناء مدن ذكية صديقة للبيئة.
ويُعد المعرض من أكبر المنصات الإقليمية المتخصصة في مجالات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية الذكية، إذ وفر فرصًا واسعة لبناء الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية، وفتح آفاقًا جديدة لتوطين التقنيات الصناعية واستعراض المشاريع الكبرى في الطاقة والمياه والإنارة، ما يعزز مكانة الرياض كمركز إقليمي رائد في صناعة المعارض المتخصصة.
ويُذكر أن شركة معارض الرياض المحدودة تستعد لإطلاق المعرض الزراعي السعودي 2025 في نسخته الثانية والأربعين، خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر المقبل، بمشاركة 438 عارضًا من 35 دولة، على مساحة عرض تتجاوز 26,470 مترًا مربعًا، تحت رعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة.