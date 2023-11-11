"تعليم جازان".. جاهزية لاستقبال أكثر من 170 ألف طالب وطالبة باختبارات الفصل الدراسي الأول‎

وأشارت إلى أن خطة الاختبارات تتضمن تنفيذ عديد من الإجراءات خلال فترة الاختبارات تتمثل في المشاركة في استقبال الطلبة، والرد على استفساراتهم وتوجيههم إلى اللجان الخاصة بهم، وتوجيه ذوي الظروف الخاصة لمقراتهم المناسبة لهم، وتقديم الرعاية الخاصة بهم، وبثّ الطمأنينة في نفوس الطلبة في أثناء المرور على القاعات، ووضع اللوحات التوجيهية والعبارات التشجيعية لتعزيز الاطمئنان والاستقرار النفسي لديهم، وتلمس احتياجاتهم الخاصة، والتأكد من حضور جميع الطلبة لأداء الاختبارات، واحتواء المواقف والمشكلات الطارئة والتعامل معها بسرية وحكمة وفق الأنظمة المتبعة، وتذليل كافة العقبات لمساندة الطلاب والطالبات في أداء اختبارات سهلة وميسرة تحقق أهدافهم وطموحاتهم.