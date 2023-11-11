"تعليم جازان".. جاهزية لاستقبال أكثر من 170 ألف طالب وطالبة باختبارات الفصل الدراسي الأول‎

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، استعداداتها لاستقبال أكثر من 170 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ.
وينتظم على مقاعد الاختبارات يوم غدٍ الأحد، أكثر من 170 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1265 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، وتشمل: مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة ومدارس الطفولة المبكرة، وسط جاهزية ومنظومة من الخدمات التربوية المتكاملة وخطة تهيئة نفسية وتوجيهية، بعد استكمال المدارس كافة اختباراتها العملية والشفوية، بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي.
وأكد "عقدي"، ضرورة توفير الأجواء المناسبة بما يضمن تأدية الطلاب والطالبات اختباراتهم بيسر وسهولة، مؤكدًا أهمية دور الأسرة في هذه الفترة المهمة للاختبارات، وضرورة تعاونهم وتواصلهم الكامل مع المدرسة، وحث أبنائهم على بذل مزيد من الجهد والاستذكار وتحفيزهم وزيادة الدافعية لديهم ليحصدوا ثمرة ذلك بتحقيق النجاح والتفوق.
وكشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، عن إطلاق خدمة الهاتف الاستشاري الذي يستهدف منسوبي المجتمع التعليمي والتربوي أثناء فترة الاختبارات لتلقي الاستفسارات والاستشارات النفسية والاجتماعية والتربوية، وإعداد عديد من النشرات التربوية ونشرها عبر القنوات الرسمية، بالتعاون بين إدارتي التوجيه الطلابي وإدارة الإعلام والاتصال، والتأكيد على أهمية الانضباط المدرسي، وتقديم الدعم النفسي والتهيئة النفسية للطلبة وتخفيف رهبة الاختبار لديهم.
وأشارت إلى أن خطة الاختبارات تتضمن تنفيذ عديد من الإجراءات خلال فترة الاختبارات تتمثل في المشاركة في استقبال الطلبة، والرد على استفساراتهم وتوجيههم إلى اللجان الخاصة بهم، وتوجيه ذوي الظروف الخاصة لمقراتهم المناسبة لهم، وتقديم الرعاية الخاصة بهم، وبثّ الطمأنينة في نفوس الطلبة في أثناء المرور على القاعات، ووضع اللوحات التوجيهية والعبارات التشجيعية لتعزيز الاطمئنان والاستقرار النفسي لديهم، وتلمس احتياجاتهم الخاصة، والتأكد من حضور جميع الطلبة لأداء الاختبارات، واحتواء المواقف والمشكلات الطارئة والتعامل معها بسرية وحكمة وفق الأنظمة المتبعة، وتذليل كافة العقبات لمساندة الطلاب والطالبات في أداء اختبارات سهلة وميسرة تحقق أهدافهم وطموحاتهم.