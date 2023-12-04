بتجارب تجمع بين الحداثة والأصالة.. "موسم الرياض" يفتتح منطقة "سوق الأولين"

افتتحت -ضمن فعاليات موسم الرياض 2023- منطقة سوق الأولين في ساحة العروض بالطريق الدائري الشرقي، لتصبح وجهة ترفيهية جديدة تجمع تجارب الأسواق النجدية القديمة، وتتيح للزوار إمكانية استكشافها في مكان واحد، من خلال عدة أقسام تضم مواقع لبيع البضائع التراثية والحديثة، وأخرى للمجسمات الفنية القديمة، ومواقع للمقاهي والمطاعم، وأخرى للتصوير والتوثيق، إضافة إلى زوايا ترفيهية أخرى متنوعة في السوق الذي يعيد زواره لعقود سابقة من تاريخ المنطقة.