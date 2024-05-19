سوق التعليم الإلكتروني في السعودية يصل إلى 5.2 مليارات دولار بحلول 2027

تشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في سوق التعليم الإلكتروني، حيث يتزايد بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 17.2%، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 5.2 مليارات دولار بحلول عام 2027. وتعزى هذه الزيادة إلى المبادرات الحكومية المتبناة وارتفاع استخدام الهواتف الذكية، التي تسهم في تعزيز النمو المستدام لهذا القطاع.