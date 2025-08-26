1,137 مخالفة في منشآت خاضعة لرقابة "الغذاء والدواء" .. إغلاق 54 وإيقاف 52 خط إنتاج

ومنعت الهيئة دخول 40 طنًّا من منتجات الدواجن المجمدة إلى المملكة، بعد أن أشارت نتائج التحليل المخبرية إلى تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وهو ما يتعارض مع المواصفات الفنية السعودية المعتمدة، كون وجود تلك البكتيريا في الأغذية يُعد سببًا للإصابة بالتسمم الغذائي، الأمر الذي دفع الهيئة إلى رفض الإرسالية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.