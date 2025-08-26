1,137 مخالفة في منشآت خاضعة لرقابة "الغذاء والدواء" .. إغلاق 54 وإيقاف 52 خط إنتاج
نفّذت فرق الرصد والتقصي التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء في شهر يوليو الماضي ( 5,949 ) زيارة تفتيشية شملت ( 4,608 ) منشأة خاضعة لإشرافها.
وضبطت الفرق الرقابية 1,137 منشأة مخالفة، وجرى إغلاق 54 منها وإيقاف 52 خط إنتاج وسحب 991 عينة، في مشهد يعكس تنامي منظومة الهيئة الرقابية والتزامها بإخضاع المنشآت والمنتجات التي تندرج تحت نطاق إشرافها للوائح والمعايير المعتمدة، لرفع مستوى الالتزام ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
ومنعت الهيئة دخول 40 طنًّا من منتجات الدواجن المجمدة إلى المملكة، بعد أن أشارت نتائج التحليل المخبرية إلى تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وهو ما يتعارض مع المواصفات الفنية السعودية المعتمدة، كون وجود تلك البكتيريا في الأغذية يُعد سببًا للإصابة بالتسمم الغذائي، الأمر الذي دفع الهيئة إلى رفض الإرسالية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
كما ضبطت الفرق الرقابية منشأةً تقوم بتخزين منتجات تجميل منتهية الصلاحية وأجهزة طبية داخل شقة سكنية، إلى جانب وجود عبوات تحمل ملصقات بتواريخ انتهاء وأرقام تشغيلية تختلف عن المطبوعة في المصنع على العبوات الأصلية وبناءً على ذلك تم مصادرة المنتجات المخالفة واستدعاء الأطراف المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المالية بحق المستوردين وحجز 4,830 عبوة.
وفي السياق ذاته، رصدت الفرق مخبزًا يستخدم مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى عليها آثار العفن في إنتاج الكيك والمخبوزات، مما استدعى ضبط وحجز تلك المواد، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وعلى جانب آخر، ضبط مفتشو الهيئة خلال عمليات الرصد والتقصي مستودعًا عاد إلى مزاولة النشاط بعد المنع والإغلاق للمرة الثانية من قبل "الغذاء والدواء" بسبب عدم حصوله على إذن من الجهات الرقابية المعنية، وتم على الفور إغلاق المنشأة واستكمال باقي الإجراءات النظامية.
وأكّدت الهيئة على تكثيف جهودها لتطبيق الأنظمة واللوائح والتصدي للمخالفين، لحماية المستهلك من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك والمخالفة للأنظمة بما يعزز صحة المجتمع وسلامته وتحث في الوقت ذاته على الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات من قبل المنشآت الخاضعة لإشرافها على الرقم الموحد (19999).