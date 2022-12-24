يحمي إجمالي الإنفاق.. كم تبلغ قيمة القوة الشرائية للمحتوى المحلي من السلع والخدمات؟

منذ تأسيسها في 27 ديسمبر 2018م، أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عدة حملات للتوعية بإسهام المحتوى المحلي في زيادة الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، وتنمية القطاعات غير النفطية، وتحقيق مصالح المواطنين، ومن هذه الحملات "منا وفينا"، و"سمننا بدقيقنا"، وحملة "أنت المحتوى المحلي"، التي أطلقتها الهيئة، أمس؛ للتعريف بالمحتوى المحلي ورفع الوعي حول عناصره.