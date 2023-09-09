وزارة الإعلام تقيم "واحة الإعلام" في نيودلهي بالتزامن مع قمة العشرين وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند

وتستعرض الواحة نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى، من خلال تقنيات متطورة تتيح للزائر الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسمح له بالتواصل مباشرة مع المختصين للإجابة على أسئلته واستفساراته بشأنها، والتي بدورها تسهم في تعرف المهتمين على المشروعات بشكلٍ دقيق.