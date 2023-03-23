إعلان نتائج اختبار "الرخصة المهنية" للتخصّصات للمعلمين والمعلمات الأحد المقبل

وتفصيلًا: تُعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج اختبار التخصص دون اختبار التربوي الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين، فيما يتيح المركز النتائج على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية الاثنين 27 مارس 2023م.