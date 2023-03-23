إعلان نتائج اختبار "الرخصة المهنية" للتخصّصات للمعلمين والمعلمات الأحد المقبل

يستعدّ المركز الوطني للقياس "قياس"، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، لإعلان نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات "التخصص"، يوم الأحد المقبل، عبر جوالات المعلمين والمعلمات؛ وذلك بإرسال رسائل نصية على الرقم المسجل في ملف المتقدمين على الرخصة المهنية.
وتفصيلًا: تُعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج اختبار التخصص دون اختبار التربوي الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين، فيما يتيح المركز النتائج على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية الاثنين 27 مارس 2023م.
يُشار إلى أن اختبار "التربوي" للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الرخصة المهنية، تم إعلانه سابقًا في منتصف شهر يناير الماضي.