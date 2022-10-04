بالصور.. "تأثير المسرح العربي على المسرح السعودي" تناقش بداية ظهور المسرح السعودي في "كتاب الرياض"

واستعرض المشاركون في الندوة استفادة المسرح السعودي في بداياته من التجارب العربية المجاورة، والبصمات الواضحة على نتاج المسرح السعودي وتدرجه حتى أصبح قائماً بذاته، والحديث عن عدد من المسارح، منها: المسرح الجامعي الذي كان مقره في جامعة الملك سعود، والمسرح المدرسي وغيرهما من المسارح التي كانت في بداية ظهور المسرح السعودي.