بالصور.. "تأثير المسرح العربي على المسرح السعودي" تناقش بداية ظهور المسرح السعودي في "كتاب الرياض"

تناولت ندوة "تأثير المسرح العربي على المسرح السعودي"، التي تقام على هامش الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الدولي ٢٠٢٢، تاريخ وبداية ظهور المسرح السعودي والتجارب العربية بمشاركة مجموعة من المؤثرين، وهم: الممثل وعضو مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون عبدالإله السناني، الكاتب والناقد المسرحي صالح زمانان، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود نايف خلف، وأدار الندوة عبدالرحمن البشري.
وناقشت الندوة عدة محاور، منها: تأثير النص المسرحي العربي على المسرح السعودي، والتأثير الفكري، وتجربة المسرح المدرسي السعودي.
واستعرض المشاركون في الندوة استفادة المسرح السعودي في بداياته من التجارب العربية المجاورة، والبصمات الواضحة على نتاج المسرح السعودي وتدرجه حتى أصبح قائماً بذاته، والحديث عن عدد من المسارح، منها: المسرح الجامعي الذي كان مقره في جامعة الملك سعود، والمسرح المدرسي وغيرهما من المسارح التي كانت في بداية ظهور المسرح السعودي.