بحضور منسوبي " تداول".. "المسؤولية الاجتماعية" ينظم فعالية "العصا البيضاء"

وتهدف الفعالية إلى توعية المجتمع باحتياجات الكفيف ودمجه في المجتمع؛ لكونه عنصرًا فاعلًا وقادرًا على العطاء، من خلال رمزية العصا البيضاء ودورها في منح الكفيف استقلاليته وتمكينه من الاعتماد على نفسه.