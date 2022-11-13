بحضور منسوبي " تداول".. "المسؤولية الاجتماعية" ينظم فعالية "العصا البيضاء"

نظّم المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية في مقر مجموعة تداول السعودية فعالية "العصا البيضاء"، والتي حظيت بحضور منسوبي مجموعة تداول السعودية والشركات التابعة لها.
وتهدف الفعالية إلى توعية المجتمع باحتياجات الكفيف ودمجه في المجتمع؛ لكونه عنصرًا فاعلًا وقادرًا على العطاء، من خلال رمزية العصا البيضاء ودورها في منح الكفيف استقلاليته وتمكينه من الاعتماد على نفسه.
وتأتي هذه الفعالية في إطار الأنشطة التي تقوم بها مجموعة تداول السعودية لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية، ومساعيها لخدمة المجتمع، وخاصة هذه الفئة المجتمعية التي تستحق إعطاءها الفرص لإبراز قدراتها والمساهمة في بناء وتقدم مجتمعاتها.
وخلال الاحتفالية، شارك موظفو المجموعة مع عدد من المكفوفين في أنشطة مخصصة لهذا اليوم تمثلت في برنامج المطعم المظلم ودعوة الموظفين؛ لمعايشة تجربة المكفوفين في تقديم وتناول وجبة طعام في الظلام وكيفية التعامل معها بمساعدة المكفوفين الذين قاموا بتوجيههم في هذه التجربة الاستثنائية.