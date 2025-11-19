مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يُشغّل مركزاً متقدماً لعلاج الأورام

قام مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة، بافتتاح مركز متخصص في علاج الأورام، يعد الأكبر والأكثر تجهيزاً في الشرق الأوسط، على مستويي التشخيص والعلاج، حيث يقوم بتقديم الخطط العلاجية الشاملة، والرعاية الطبية المتكاملة للمصابين من مختلف الفئات العمرية، ويضم نخبة من الكفاءات ذات التأهيل العالي والخبرة النوعية، في تخصص علاج الأورام، مدعومين بأفضل الأجهزة والتقنيات الحديثة والبرامج المتكاملة في مجال رعاية المرضى، والوقاية والتثقيف الصحي، للوصول لخدمات رعاية صحية تتوافر فيها أعلى معايير الجودة، مع ضمان أفضل نسب استجابة للعلاج.