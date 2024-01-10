أمير المدينة يطّلع على مشروعات الهيئة العامة للطيران المدني

ويهدف هذا المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية في نهاية العام 2027م، من ثمانية ملايين مسافر سنويًّا، إلى 17 مليون مسافر سنويًّا، بتكلفة "1.125" مليار ريال.