"الحج والعمرة" تكمل استعداداتها لإطلاق النسخة الأولى لمنتدى العمرة والزيارة

يُذكر أن منتدى العمرة والزيارة هو منصة جديدة تسعى إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية السعودية 2030، عبر خلق رحلة إيمانية وتجربة استضافة بمعايير عالمية، وتخليد الذكرى في أذهان وقلوب ضيوف الرحمن من أصقاع العالم، ويجمع المنتدى بين صناع القرار والخبراء والمستثمرين والمبتكرين من مختلف القطاعات المتعلقة بالعمرة والزيارة، بالإضافة إلى حضور ومشاركة أبرز المؤسسات والهيئات والشركات الفاعلة من داخل المملكة وخارجها.