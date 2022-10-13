حالة نادرة.. إنقاذ "مريضة زراعة كلى" من استئصال أنسجة اليد بمستشفى المجمعة

نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد بالمجمعة، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، في إنقاذ "مريضة زراعة كلى منذ 13 سنة"، من استئصال أنسجة اليد؛ وذلك بعد أن حضرت وهي تشكو من التهاب ونقص تروية في الإصبع.
وقال استشاري أمراض الباطنة وأمراض الكلى للكبار الدكتور علي الطيار: المريضة لديها وصلة وعائية في نفس الطرف تستخدمها للغسيل الكلوي لأكثر من 15 سنة، ومنذ أكثر من سنة تعاني المريضة من تلف أنسجة بالإصبع، بعد إصابة حادة حدثت لها، ونُصحت ببتر الإصبع.
وأضاف: بعد إجراء الفحص الإكلينيكي من قِبَل فريق الكلى؛ تم التشخيص بمتلازمة نقص التروية، وتمت استشارة فريق الأوعية الدموية، ثم أدخلت المريضة غرفة العمليات وتم إغلاق الوصلة، وفي الحال تمت استعادة النبض الشرياني وإعادة التروية للإصبع.
وأردف "الطيار": متلازمة نقص التروية المرتبط بالوصلة الوعائية، نادرًا ما تحدث، ولا يُنصح بإزالة الأنسجة قبل إعادة التروية والنظر ومراجعة إمكانية الشفاء الطبيعي الذاتي للأنسجة.
جدير بالذكر أن الفريق الطبي ضم استشاري أمراض الباطنة وأمراض الكلى الدكتور علي الطيار، واستشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور مجدي محمد، وأخصائي أمراض الباطنة وأمراض الكلى للكبار الدكتور عزت أبو العينين.