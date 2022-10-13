حالة نادرة.. إنقاذ "مريضة زراعة كلى" من استئصال أنسجة اليد بمستشفى المجمعة

نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد بالمجمعة، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، في إنقاذ "مريضة زراعة كلى منذ 13 سنة"، من استئصال أنسجة اليد؛ وذلك بعد أن حضرت وهي تشكو من التهاب ونقص تروية في الإصبع.