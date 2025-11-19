أمير تبوك يرفع التهاني للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لولي العهد إلى الولايات المتحدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة النجاح الكبير الذي صاحب الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وانعقاد القمة السعودية‑الأمريكية، إلى جانب انعقاد منتدى الاستثمار الأمريكي‑السعودي.
وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: “إن نجاح الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – للولايات المتحدة الأمريكية، تأتي تجسيدًا للمكانة الرفيعة التي تحتلها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله –، وتأكيدًا لنجاح الدبلوماسية السعودية ودورها الريادي في تعزيز الأمن والسلم العربي والإسلامي والدولي، وبما يحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مستقبل أكثر ازدهارًا على الصعيدين الإقليمي والدولي.”
وأوضح سموه أن “الجميع يفخر ويعتز بالإدارة الحكيمة والجهود الكبيرة التي بذلها سمو ولي العهد – حفظه الله – والتي كان لها أكبر الأثر فيما تحقق من نجاح في هذه الزيارة التاريخية، وأسهمت في تحقيق المزيد من النتائج والمخرجات من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التاريخية والاستراتيجية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.”
وفي ختام تصريحه سأل سموه المولى – سبحانه – أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن أمنه، وعزّه، ورخاءه.