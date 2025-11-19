أمير تبوك يرفع التهاني للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لولي العهد إلى الولايات المتحدة

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أصدق معاني التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة النجاح الكبير الذي صاحب الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وانعقاد القمة السعودية‑الأمريكية، إلى جانب انعقاد منتدى الاستثمار الأمريكي‑السعودي.