"تلال" تدشن بدء الأعمال في مشروع "بيوت تلال" في قمرة بالشراكة مع "الوطنية للإسكان"

أعلنت شركة "تلال" العقارية، عن تدشين بدء الأعمال في مشروع "بيوت تلال" في قمرة بمدينة صفوى، ضمن ضاحية قمرة، بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.. ويعد هذا التدشين مرحلة مهمة في مسار تطوير المشروع، والتزام الشركة بتحقيق التقدم الملموس؛ وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد، خاصة بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من المبيعات.
ويمتد مجتمع "بيوت تلال في قمرة" على مساحة 131 ألف متر مربع؛ حيث يضم 520 فيلا سكنية صُممت بأحدث المعايير، مع تجهيزها بمرافق وخدمات متكاملة تشمل: (المساجد، المساحات الخضراء، المناطق التجارية، المؤسسات التعليمية، والمرافق الخدمية المتنوعة)، ويهدف المشروع إلى توفير بيئة سكنية متكاملة تعزز من جودة الحياة وتلبي احتياجات الأسر السعودية؛ مما يجعل تدشين بدء الأعمال في هذا المشروع خطوة حيوية نحو تحقيق تلك الأهداف.
هذا وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة تلال، الأستاذ عبدالرحمن البسام، أهمية تدشين هذا المشروع قائلًا: "إن بدء الأعمال في مشروع "بيوت تلال في قمرة" يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية تلال في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات أفرادها؛ مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على المرحلة الأولى يعكس مدى ثقة العملاء في مشروعنا، ونحن ملتزمون بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة".
وأضاف "البسام": "إن تدشين هذا المشروع يأتي ضمن توجهات وزارة البلديات والإسكان لتعزيز فرص التملك للمواطنين السعوديين، وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة تعزز من رفاهية السكان وتلبي احتياجاتهم المتزايدة"، ونؤكد التزامنا التام بتقديم مساكن عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين وتسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز جودة الحياة.
الجدير بالذكر أن مشروع بيوت تلال في قمرة هو خامس مشروع لـ"تلال" تم تدشين بدء الأعمال فيه ضمن شراكتها الاستراتيجية مع الشركة الوطنية للإسكان، ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تطوير مجتمعات سكنية مثالية في مختلف أنحاء المملكة.
يجمع تحالف "تلال العقارية" بين ثلاث مجموعات رائدة في سوق العقارات السعودي، وهي مجموعة التميمي، مجموعة العثمان، ومجموعة القباني، والتي تمتلك جميعها خبرات تفوق 180 عامًا؛ مما يتيح لـ"تلال" الاستفادة من موارد متعددة وخبرات متنوعة تضمن تطوير مجتمعات سكنية تتميز بالتخطيط المدروس والاستدامة في مختلف مناطق المملكة.
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