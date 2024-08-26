"تلال" تدشن بدء الأعمال في مشروع "بيوت تلال" في قمرة بالشراكة مع "الوطنية للإسكان"

هذا وقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة تلال، الأستاذ عبدالرحمن البسام، أهمية تدشين هذا المشروع قائلًا: "إن بدء الأعمال في مشروع "بيوت تلال في قمرة" يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية تلال في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة تلبي احتياجات أفرادها؛ مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير على المرحلة الأولى يعكس مدى ثقة العملاء في مشروعنا، ونحن ملتزمون بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة".